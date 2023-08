Attaque du bus tata au cocktail Molotov : la Cap2024 condamne un « acte » ignoble

Porteuse de la candidature de M. Alioune SARR pour l’élection présidentielle de février 2024, la Convergence pour une Alternative Progressiste (CAP-2024) a exprimé sa vive préoccupation face à l’escalade de violence. A cet effet, « Elle condamne avec vigueur l’attentat ignoble perpétré à Yarakh ce mardi 1er août sur un bus de transport public Tata, causant ainsi deux morts et plusieurs blessés », a-t-on fait savoir dans un communiqué parvenu à notre rédaction, informe SudQuotidien.



En outre, fortement ancrée dans ses convictions humanistes, souligne le communiqué, « la CAP-2024 regrette les derniers développements politico-judiciaires qui ont conduit à des perturbations sociales, à des condamnations et à la dissolution d’organisation politique dont la sacro-sainte essence d’organisation et de représentation sociale se voit ainsi fortement compromise. Il s’agit là d’un recul démocratique, a fortiori dans un contexte où le peuple sénégalais est interpellé par des défis de stabilité et d’émergence pour son bien-être social. »



Par ailleurs, « la CAP-2024 réaffirme son attachement aux libertés individuelles et collectives et condamne également toutes formes de violence verbale et physique d’où qu’elles viennent contre toute personne ou groupe de personnes » indique, la source.



Dans le même registre souligne le document, la CAP-2024 et son candidat Alioune SARR « réaffirment leur profonde adhésion au caractère sacré de la vie humaine et exhortent, par conséquent, à la préservation de la paix sociale, condition première pour l’épanouissement du peuple sénégalais et de toute collectivité humaine. »



Au demeurant conclut-on, « la CAP-2024 et le Président Alioune SARR réitèrent leur foi dans les vertus sénégalaises de dialogue et de transcendance de nos égos pour le recouvrement d’un espace politique apaisé. »