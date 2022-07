Attaque fratricide à Thiès: Dr Babacar Diop blessé au bras ainsi que 4 de ses proches, a porté plainte Joint au téléphone, le maire de Thiès, Babacar Diop confirme et accuse sans gants la sécurité de Ousmane Sonko.

Toujours au téléphone, Babacar Diop explique ce qui s'est passé. "Quand la caravane de Yewwi Askan Wi est arrivée dans la ville de Thiès, mes proches ont dit qu'en tête de peloton de la caravane, c'est le véhicule du maire de Thiès qui doit être devant et la sécurité du leader de Pastef a dit niet.



Moi-même (Babacar Diop) j'ai pris le soin d'appeler le chef de protocole de Ousmane pour lui dire d'éviter ce malentendu" explique le maire de Thiès au bout du fil.



Il poursuit "sur ces entrefaites, une personne de la sécurité Sonko s'en ait pris à un de mes proches" précise le maire. Et bonjour la débandade.



" Ils ont introduit du gaz dans mon véhicule en le caillassant. Etant un ancien étudiant, je suis habitué à ce genre de situation" rétorque le maire au téléphone. Il dit avoir déposé une plainte au commissariat central de Thiès.

