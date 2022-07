Attaquée par le Fisc/ Queen Biz : « Je ne suis ni commerçante, ni salariée et ne dispose d’aucune entreprise dans ce pays »

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Juillet 2022 à 22:27 | | 2 commentaire(s)|

Coumba Diallo, alias Queen Biz, doit payer une somme de 41 millions de nos francs au Fisc. C’est du moins ce qu’a annoncé la chanteuse qui brandit une lettre disant provenir de la Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid).



Une correspondance qui a fait réagir l’artiste qui vient tout récemment d’entamer sa carrière politique. Face à cette situation, Queen Biz a, à travers une vidéo rendue publique, tire la sonnette d’alarme.



« Je prends l’opinion à témoin. Je ne suis ni commerçante, ni salariée et ne dispose d’aucune entreprise dans ce pays », a-t-elle rappelé.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook