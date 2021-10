Attaques contre des communautés religieuses: les mises en garde du ministre de l’Intérieur Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 22:09 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué de presse signé vendredi, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, dit avoir constaté « de plus en plus dans les réseaux sociaux des attaques verbales virulentes contre des communautés religieuses de notre pays ». Sans donner plus de détails, il a, toutefois, assuré que l’Etat […] A travers un communiqué de presse signé vendredi, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, dit avoir constaté « de plus en plus dans les réseaux sociaux des attaques verbales virulentes contre des communautés religieuses de notre pays ». Sans donner plus de détails , il a, toutefois, assuré que l’Etat du Sénégal prendra « toutes les mesures qui s’imposent pour, d’une part, faire respecter les lois et règlements en vigueur, et d’autre part, préserver la paix et la concorde qui ont toujours régné entre nos communautés religieuses ». M. Diome de rappeler, dans la foulée, que les libertés et les pratiques religieuses sont consacrées dans la constitution. Et que nul n’a le droit de s’en prendre aux croyances des autres.



Source : Source : http://lesoleil.sn/attaques-contre-des-communautes...

Accueil Envoyer à un ami Partager