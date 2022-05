Attaques contre Idrissa Gana Guèye : l’Ucad invitée à retirer son doctorat honoris causa accordé à Valérie Pécresse

«Alors que les vilénies déblatérées par un certain Nicolas Sarkozy à l’Ucad II, en juillet 2007, n’ont pas fini de hanter nos mémoires meurtries, tant elles ont été mensongères, abjectes et insultantes pour l’Afrique et les Africains, voilà que les étudiants et les enseignants de l’Ucad sont conviés à une cérémonie, prévue le 06 mars 2015, qui compte consacrer Madame Valérie Pécresse Docteur Honoris Causa de l’Ucad (…)



Pécresse c’est l’ex ministre des Universités et de la recherche de France qui a mené une réforme extrêmement controversée, qui a plongé les universités françaises dans une ébullition jamais atteinte ; ébullition qui visait à terme, l’évaporation de l’autonomie des enseignants et des chercheurs», dénonçait le Saes.



Alors que Valérie Pécresse s’illustre présentement par des attaques contre l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye, qui a refusé de faire la propagande des engeances homosexuelles sous les couleurs du Paris Saint Germain, des voix s’élèvent pour que l’Ucad lui retire tout bonnement son titre controversé de Docteur Honoris Causa.



La requête fait son bonhomme de chemin au niveau des internautes sénégalais qui estiment qu’Idrissa Gana Guèye est libre de ne pas aller à l’encontre de ses convictions religieuses.



Parmi ceux-ci, le journaliste Alassane Samba Diop, qu’on ne présente plus, préconise qu’une pétition soit initiée pour retirer à Valérie Pécresse cette distinction. Pour notre confrère Momar Dieng, la liberté de conscience doit primer.



«Mbappé a dit non aux paris sportifs. Wilfried Zaha refuse de s'agenouiller pour le Black Live Matters. Kyrie Irving s'est opposé au vaccin. Les sportifs sont des hommes libres de s'engager pour une cause selon leurs convenances personnelles. Respectez le choix de Gana Guèye !», souligne-t-il.

Tribune