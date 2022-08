Attaques contre des diplomates sénégalais: Les diplomates de la carrière protestent vigoureusement L'Union des Conseillers des Affaires étrangères du Sénégal (UCAES) se dit vivement préoccupée des attaques répétées et injustifiables, sans précédent, sur les personnes des diplomates sénégalais en poste dans les Missions diplomatiques et consulaires (MDC) du Sénégal.

C'est une sortie synonyme de protestation et de rappel à l'ordre. Se faisant l'écho du tollé provoqué par l'affaire de la Diplomate sénégalaise victime d'agression au Canada, l'Union des Conseillers des Affaires étrangères du Sénégal s'est inquiétée d'une tendance alarmante consistant en des attaques répétées et injustifiables, sans précédent, sur les personnes des diplomates sénégalais en poste dans les Missions diplomatiques et consulaires du Sénégal.



D'emblée, dans un communiqué signé par son président Biram Mbarou Diouf et parvenu à l'As, hier, l'Ucaes dit condamner avec la dernière énergie ces attaques qui constituent, à ses yeux, une violation flagrante et grave des dispositions de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques du 18 avril 1961 et vont à l'encontre des principes élémentaires de courtoisie et de réciprocité qui gouvernent les relations entre Etats. À cet égard, l'Ucaes a rappelé à l'attention des pays concernés la nécessité et l'impératif absolus de respecter vigoureusement le principe d'inviolabilité du diplomate tel qu'énoncé dans les dispositions pertinentes de la Convention précitée.



Elle cite, sous ce rapport, l'Article 29 de ladite Convention qui stipule : "La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité." Dans le même esprit, Biram Mbarou Diouf et ses camarades convoquent l'Article 30 de la même Convention :"La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission." L'Union des Conseillers des Affaires étrangères du Sénégal a par ailleurs salué à leur juste valeur les mesures prises par les autorités sénégalaises compétentes en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur et le président de la République afin qu'il soit mis un terme à ces agissements regrettables. Dans son communiqué, l'Ucaes a également magnifié les efforts consentis par l'Etat du Sénégal dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des diplomates sénégalais en service, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Dans cet ordre d'idées, l'Union des Conseillers des Affaires étrangères du Sénégal a invité les autorités à poursuivre davantage sur cette lancée, pour le rayonnement continu de la diplomatie sénégalaise.

