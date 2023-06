Attaques contre le Brt, le Ter et les Bus Dakar Dem Dikk: Les députés s’indignent et exigent la criminalisation de la destruction des biens publics

Les saccages du Brt, des bus Dakar Dem Dikk et de la gare du Ter ont mis en rogne les députés. Face au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, ils ont fustigé les scènes de violences qu’ils assimilent à des «actes terroristes et criminels», notées lors des manifestations de début juin. Ainsi, Seydou Diouf at-il invité l’Etat à corser les sanctions pénales sur la destruction des biens publics. «Quand on mobilise plus de 1 000 milliards Fcfa pour faire un Ter, on mobilise 400 milliards Fcfa pour un BRT ou autant d’argent pour des routes, autoroutes etc., une manifestation ne devrait pas être une excuse pour s’en prendre à ces infrastructures. C’est pourquoi j’interpelle les députés à ce qu’on corse les actions pénales à l’endroit des gens qui commettent ces actes au nom des manifestations politiques, car cet argent appartient à cette génération et aux générations futures», a-t-il déclaré. Il se désole du fait que devant la justice, ces manifestants sont entendus et libérés.



Se montrant plus caustique, Cheikh Seck propose aux députés de voter une loi criminalisant la destruction des biens publics. «Ceux qui détruisent nos biens publics ne sont pas des patriotes, ce sont des criminels. C’est pourquoi nous devrons prendre nos responsabilités et être fermes par rapport à ces actes de barbarie que nous devons tous condamner», souligne Cheikh Seck.



Abondant dans le même sens, le député Thierno Alassane Sall estime que le fait de se taire sur les saccages des infrastructures constitue un crime contre la nation. «A mon avis, il n’y a aucun sens à ce que nous, députés, qui votons un budget pour réaliser les infrastructures, ne soyons pas capables de dénoncer de la manière la plus ferme les dommages et les agressions faites contre les infrastructures», peste le président de la République des valeurs.



A ses yeux, le fait de s’en prendre aux infrastructures sans lesquelles les commerces et l’économie du pays ne peuvent par marcher est un crime contre la nation «C’est pourquoi nous devons dénoncer cela avec la dernière énergie», insiste le député non inscrit qui, toutefois, déplore que les biens publics soient confondus avec une appartenance politique. «Quand on peint les bus aux couleurs du parti au pouvoir et quand on privatise le parc de Dakar Dem Dikk dans des opérations commerciales, cela est également une forme de transfert des biens publics vers une propriété du parti au pouvoir », martèle Thierno Alassane Sal



Prenant la parole, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement trouve que ces attaques ont été planifiées. «Nous sommes en train d'évaluer les préjudices dans leur ensemble. Nous avons tous constaté qu'il s’agit d’un acharnement planifié sur les ouvrages du Brt. Tout ce qui est système de signalisation a été détruit. Les stations ont été saccagées et vandalisées. La station de Liberté 6, une référence, était réalisée à plus de 95%. Malheureusement, tout ce qui est équipement même les portes escamotables, les panneaux d'affichage et écrans d'affichage ont été brûlés», regrette le ministre.



En attendant les enquêtes, Mansour Faye souligne que les travaux vont se poursuivre et rassure que la date de mise en service sera toujours maintenue pour le mois de décembre prochain. «Le Président avait donné des objectifs très clairs pour la mise en opération commerciale. C'est le dernier trimestre de cette année, donc on ne sortira pas de ce mois de décembre pour mettre en opération commerciale l’infrastructure. Des bus sont arrivés. A la fin du mois de juin, il y a une vingtaine qui va arriver. Et chaque mois, un lot sera livré», a soutenu le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement.

