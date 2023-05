Attention arnaque : les fausses annonces de dons à la mosquée de Tivaoune sur les réseaux sociaux La mosquée de Tivaoune est un lieu de culte important pour la communauté tidiane. Malheureusement, des personnes mal intentionnées utilisent les réseaux sociaux pour diffuser de fausses annonces de dons à la mosquée, dans le but de tromper les personnes généreuses qui souhaitent aider la communauté.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2023 à 06:01 | | 0 commentaire(s)|

Ces arnaqueurs peuvent promettre des dons importants pour la mosquée de Tivaoune, mais en réalité, ils ne versent rien du tout. Il est donc important d'être vigilant et de ne pas se laisser abuser par ces fausses annonces.



Si vous souhaitez faire un don à la mosquée de Tivaoune, il est recommandé de le faire directement auprès de l'organisme responsable ou d'une source fiable et vérifiée. Ne faites pas confiance à des annonces de dons que vous voyez sur les réseaux sociaux, car il est impossible de vérifier leur authenticité.



En outre, il est important de noter que les vrais donateurs sérieux qui aident la communauté tidiane le font souvent dans la plus grande discrétion. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux-mêmes et ne demandent pas de reconnaissance publique. Si vous souhaitez vraiment aider la communauté tidiane, il est donc préférable de le faire discrètement et directement auprès des personnes ou organismes de confiance.



En conclusion, soyez vigilant et ne vous laissez pas abuser par les fausses annonces de dons à la mosquée de Tivaoune sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez aider la communauté tidiane, faites-le directement auprès de l'organisme responsable ou des personnes de confiance, et n'oubliez pas que la vraie générosité se fait souvent dans la discrétion.



La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook