Attention aux inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance et les démons de la division : les sages conseils de Mamadou Badio Camara à Bassirou Diomaye Exprimant au Président Bassirou Diomaye Faye ses vœux de succès lors de la cérémonie d'investiture tenue hier, Mamadou Badio Camara n’a pas omis d’émettre des recommandations pour permettre au nouveau chef de l’État de mener la barque du Sénégal de manière éclairée et éclairante.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2024 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie d’investiture tenue au centre des expositions de Diamniadio, le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara, a exprimé à Bassirou Diomaye Faye des vœux de succès, ainsi que de chaleureuses félicitations. Il a également prié pour que le nouveau chef de l’État gère le pouvoir de manière éclairée.



«À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons.



Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz.



Monsieur le président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gages de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité.



Prions que les espoirs de notre peuple, placés en vous, M. le président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste», déclare Mamadou Badio Camara.

Avec Tribune



