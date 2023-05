Attribution des marchés à Diamniadio : Ecotra ostracisée

Ecotra, « encore » victime d’acharnement dans l’exécution de ses activités. C’est du moins ce qui ressort des informations sur le terrain, à Diamniadio. Une situation qui allait vite dégénérer à l’image de Ngor, n’eût été la maîtrise de la situation.



Une situation qui relève d’un constat amer. Et il a été constaté des pratiques « immorales » , alors que le marché de construction du pont de Diamniadio a été attribué à Ecotra par la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (Dgpu), à travers un ordre de mission et exécuté à hauteur 10 milliards FCfa.



Et d’après la source, à leur grande surprise, les travailleurs sur place confient que le projet est en train d’être confié à Matière SA, une société française, qui, en lieu et place d’exécuter le chantier, « n’a trouvé mieux à faire que de sous-traiter le marché ». Ces derniers dénoncent une main basse du sieur Ibrahima Ndiaye de l’Agetip, qui serait « derrière cette attribution ».



« C’est clair que le seul objectif demeure le fait de satisfaire la promesse faite à Matière SA. C’est-à-dire, lui attribuer 18 ponts dans Dakar. Une promesse qui entre dans le cadre de nuire à Ecotra, après une première tentative avec, si l’on se rappelle bien l’échec enregistré sur la Boucle de Kanoulaye.



Heureusement qu’aujourd’hui, le pire a évité de justesse. Face à une tentative d’occupation du site du pont de Diamniadio, les envahisseurs ont été chassés du terrain », concluent-ils.