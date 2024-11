Au Sénégal: Le marché de l’aluminium fait face à un sérieux concurrent chinois Le marché sénégalais de l’aluminium connaît une transformation majeure avec l’arrivée de Harmalu, une usine chinoise implantée à Diamniadio. Produisant une qualité similaire à celle des entreprises locales comme C3S, cette nouvelle usine bouleverse les dynamiques en offrant des alternatives compétitives sur le plan de la qualité et des prix.

Une concurrence directe sur la qualité et le prix



Selon des experts sénégalais travaillant dans le secteur, la qualité des produits Harmalu est équivalente à celle des marques établies sur le marché. Des entrepreneurs sénégalais, intrigués par les performances de cette usine, auraient envisagé d’acheter ses produits pour y apposer leurs propres étiquettes.



Malgré cette concurrence, les prix de l’aluminium restent élevés au Sénégal. Comparativement à d'autres pays africains comme le Maroc, où l’aluminium est vendu à des tarifs bien plus abordables, ou encore à la Chine, où il coûte 40% moins cher, les Sénégalais paient une prime exorbitante.



Les marges des commerçants locaux en question



Les commerçants sénégalais, qui importent généralement leur aluminium en tonnage ou en mètre carré depuis la Chine, le revendent sous forme de profilés pour la construction. Selon des sources fiables, ces importateurs réalisent des marges dépassant les 100% sur chaque barre vendue.



Même les accessoires, souvent fournis gratuitement par les fabricants chinois, sont revendus localement, augmentant davantage le coût pour les consommateurs finaux. Une telle pratique, devenue systématique, limite la compétitivité des entreprises locales et alourdit les budgets des projets de construction.



Des initiatives pour diversifier les options



Des entreprises comme Nafida, dirigée par Abdou Khadr, confirment la qualité des produits proposés par Harmalu. Par ailleurs, d'autres acteurs tels que Carreau 2000 tentent également de diversifier leurs sources d’approvisionnement pour proposer des alternatives abordables sur le marché sénégalais.



Un appel à la rationalisation des coûts



Les commerçants sénégalais doivent réviser leurs politiques tarifaires pour rester compétitifs et soutenir l'économie nationale. Avec un fournisseur fiable, importer directement de la Chine permettrait d'économiser jusqu'à 75% sur les coûts d'acquisition. Une rationalisation des prix est essentielle pour démocratiser l’accès à des matériaux de construction de qualité et encourager le développement du secteur immobilier.



A retenir, l’arrivée de Harmalu au Sénégal est une opportunité pour bousculer les pratiques actuelles et favoriser une concurrence saine. Il est temps que les commerçants locaux alignent leurs prix sur le marché international pour éviter que les consommateurs sénégalais continuent de payer des coûts disproportionnés.









