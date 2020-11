Au cœur des Champs de Cheikh Mbacké Saliou à Ndiéné Lagane : La foi et la paisson comme leitmotiv Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 18:03 | | 0 commentaire(s)| Avec des talibés venus de partout à travers le Sénégal, deux jours avant ou la veille de la récolte bon nombre d’entre eux passant la nuit à l’air libre, la foi et la passion fédèrent aux champs de Ndiéné Lagane, sous tutelle de Serigne Cheikh Mbacké Saliou.

Dans ce reportage, Leral Tv s’est rapprochée de ces acteurs qui annuellement viennent répondre à l’appel aux champs du guide religieux, pour recueillir leurs témoignages, partager leur passion...

Ces travaux champêtres durent souvent trois jours ou quatre jours, mais fédèrent toutes les couches sociales. Car souvent un sénégalais lambda peut deux jours durant côtoyer un homme d’affaires, ministre ou haute personnalité qui agit dans l’anonymat. La foi et la paisson comme leitmotiv, ils participent à la récolte annuelle des champs à Ndiéné Lagane.

Voici le témoignage de certains talibés…



