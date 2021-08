Auchan indésirable à Touba : Des commerçants, réunis au sein d’un collectif, n’excluent pas de rencontrer le khalife général Des commerçants, réunis au sein d’un collectif, sont décidés à s’opposer de toutes leurs forces à l’implantation de la multinationale Auchan. Ils n’excluent pas de rencontrer le khalife général des mourides, pour le mettre au parfum des conséquences négatives de la présence d’Auchan sur leur outil de travail. Enquete

L a multinationale de grande distribution, Auchan, en quête de relais de croissance dans la cité religieuse, a fini de faire de Darou Minane, depuis la semaine dernière, sa terre d’accueil dans son ambition de mailler la ville de Touba. Elle aurait obtenu des autorités religieuses l’autorisation de s’implanter.



D’ailleurs, confient des sources autorisées, ‘’le contrat avec la municipalité est déjà ficelé et une imposante tente serait en cours d’installation pour elle au palais Ndiouga Kébé’’. Mais cette présence d’Auchan dans la cité religieuse n’est pas du goût de plusieurs acteurs du secteur du commerce et des chefs religieux.



Réunis autour d’un collectif dénommé ‘’Auchan indésirable à Touba’’, ils ont protesté vigoureusement contre l’implantation du géant de la grande distribution, non sans ordonner l’arrêt de ses installations.



Abdallah Ndiaye, Coordinateur du collectif, par ailleurs Directeur général de l’Agence privée contre la pauvreté et pour l’emploi au Sénégal (APPLLES), confie : ‘’Nous avons demandé aux ouvriers d’arrêter immédiatement les installations. Il n’y a pas de négociation !’’



‘’Au-delà des craintes pour l'emploi, l'arrivée de nouvelles enseignes à Touba alimente une concurrence inopportune, illégale et inappropriée. Touba, avec son tissu économique composé essentiellement d’entreprises informelles, avec une surreprésentation des activités de commerce, il est impensable de laisser Auchan, qui concurrence tout le monde, même le marché traditionnel, avec ses prix compétitifs, acquérir un monopole de fait à Touba’’, peste-t-il.



A sa suite, Abdoul Ahat Niang, porte-parole des vendeurs du marché Dianatoul Mahwa, qui jouxte les installations en cours d’Auchan, fortement présents à cette rencontre avec la presse, a évoqué la pauvreté et la fragilité de leur secteur qui aura du mal à faire face à une multinationale comme Auchan. ’Auchan, avec ses prix imbattables, va compromettre l’avenir de tout notre commerce. Tout risque d’être foutu’’.



Présent à la rencontre, Serigne Abdou Samath Mbacké, au nom des chefs religieux, n’entend pas rendre les choses simples à Auchan.

‘’En 2015, en démarrant ses activités au Sénégal, Auchan avait fait valoir son ambition d’investir le marché de Touba. Mais, en ce moment, il s’était heurté au blocus des autorités religieuses. Et je reste fermement convaincu qu’on n’a pas tenu un langage de vérité au khalife, pour ce qui concerne cette ambition d’Auchan de s’implanter à Touba. Comment peut-on autoriser à une multinationale, qui se distingue dans la vente de boissons alcoolisées, de la viande illicite, de la cigarette, à s’installer dans une cité religieuse comme Touba ? Itou des commerçants locaux qui constituent un maillon essentiel de la chaine pour la construction de l’université de Touba, à côté de la contribution financière conséquente qu’ils remettent chaque année au khalife. On les envoie tous à l’autel du sacrifice, au profit de cette chaine de distribution étrangère qui va prendre les bénéfices et les rapatrier à l’extérieur. La réponse est évidemment non’’.



Avec les membres du collectif, ils entendent s’opposer de toutes leurs forces à cette implantation. Passée cette étape de la lutte, le collectif prévoit de rencontrer, dans les jours à venir, Serigne Mountakha Bassirou, Khalife général des mourides, pour l’informer du ‘’danger’’ que constitue l’arrivée d’Auchan à Touba.

