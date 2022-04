Audience au palais / Seydina Issa Laye Samb s'explique : « Nous n’avons rien à cacher (…) comment un maire peut ne pas travailler avec l’État ? »

Le maire de la commune de Yoff a jugé nécessaire de tenir un point de presse ce vendredi pour édifier les populations de Yoff, mais de surcroît, les militants et sympathisants de la coalition Yewwi Askan Wi. Depuis le déplacement du collectif pour la défense du littoral de la cité Diamalaye qu’il avait accompagné au palais présidentiel, certains ont manifesté leur scepticisme à la veille d’élections législatives où également certains maires ont rejoint le camp présidentiel pour soutenir Benno Bokk Yakaar.



Mais pour le jeune maire, Seydina Issa Laye Samb, il faut que les gens fassent la part des choses. En réalité, cette audience rentre bien dans le cadre de la prise en compte des préoccupations des populations de Yoff parce qu’il s’agit d’une question cruciale, en l’occurrence, celle liée au foncier et sur laquelle le président Macky Sall accorde de l’importance. D’ailleurs, signifiera le maire de Yoff, « le président Macky Sall a même soutenu que la plupart des questions liées aux litiges et qu’il reçoit, sont du domaine du foncier. »



Au cours de cette audience, il s'agissait de représenter les populations de Yoff. Et cela est d’autant plus normal, dira le maire, que le palais présidentiel ce n’est pas la propriété du pouvoir ou de l’opposition : il appartient à tous les sénégalais. Ainsi, Seydina Issa Laye Samb estime qu’il est tout à fait normal, en tant que représentant des populations de Yoff, de venir discuter de cette question du littoral de la cité Diamalaye. « Comment un maire peut ne pas travailler avec l’État ou avec ses démembrements? », se demande le maire justifiant son déplacement au vu et au su de tout le monde dans le palais où il a été reçu, avec le collectif, par Mahmoud Saleh, directeur de cabinet du président Macky Sall et le ministre Mor Ngom.



Pour ce qui est des considérations sur les réseaux sociaux, le jeune maire réitère son ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi et son attachement à son leader, Khalifa Ababacar Sall ainsi qu’au maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias.





