Audience de Macky et Cheikh Mahi Niass de ce lundi : L’agriculture, le projet «Toolu Baye», Kaolack et l’extension de Médina Baye, au menu Conformément à ce qui est annoncé au programme de sa visite officielle à Dakar, du jeudi 18 au mardi 23 novembre 2021, en plus du «méga ‘’Hadaratoul Jummah’’» (vendredi) suivi de la Journée culturelle et la conférence religieuse sur les «qualités du talibé…» (samedi), entre autres, le Khalife général de la «Fayda Tidianiya» a reçu en audience plusieurs personnalités dont le chef de l’Etat Macky Sall et des politiques de tout bord. En revanche, le guide religieux est attendu au Palais de la République, ce lundi 22 novembre.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Hôte de la «Jamiyatou Ansaarud-din» et l’ensemble des disciples de Baye Niass de la zone ouest, regroupant les régions de Dakar et Thiès, le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass a eu un week-end très chargé.



Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass est attendu au Palais de la République où il sera reçu en audience par le chef de l’Etat Macky Sall, ce lundi 22 novembre 2021. L’annonce a été faite par le président Macky Sall, lors de sa visite au guide religieux à Dieuppeul.



En visite officielle dans la capitale sénégalaise où il séjournera du jeudi 18 au mardi 23 novembre 2021, en l’honneur des talibés de la zone ouest (Dakar et Thiès), le Khalife général de Médina Baye, a reçu Macky Sall à la Résidence «Keur Baye» à Dieuppeul, le samedi 20 novembre.



C’est lors de son entretien avec le Khalife général de la «Fayda Tidianiya» que le président Macky Sall a donné l’information. «(…) Nous avons un rendez-vous lundi au Palais de la République ; mais je me suis dit qu’avant de se rencontrer au Palais, je me dois de venir faire mon ‘’ziar’’ et solliciter des prières pour le pays et pour tous les projets que je compte entamer pour le Sénégal. C’est ce qui m’a poussé à venir aujourd’hui. Mais même si je pouvais me déplacer jusqu’à Médina Baye, j’allais le faire, avant que vous ne veniez au Palais», a-t-il dit.



Le chef de l’État est aussi revenu, au cours de son «ziar», sur la problématique de l’agriculture qui est une préoccupation du Khalife général de Médina Baye. Un sujet au menu des discussions lors de l’audience accordée à Serigne Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, ce lundi. Notamment le projet du chef religieux dénommé «Toolu Baye» à Taïba Niassène, les sujets liés au développement de Kaolack, à l’extension de Médina Baye etc.

Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos