Audience entre Serigne Mountakha et Sonko: Le Khalifa a instruit l’opposant à rentrer sans faire de bruit Ousmane Sonko a effectué la prière du vendredi dans la grande mosquée de Touba, avant de se rendre à Mbacké. Après la prière, il a rencontré le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalife et le leader de Pastef ont eu un bref échange.

D’après L’Obs, en serrant la main droite de l’opposant, Serigne Mountakha lui aurait intimé l’ordre de rentrer sans faire de bruit. Le Khalife a répété son injonction, insistant sur la paix et le calme à Touba.



L’opposant a foulé le sol de Mbacké malgré l’interdiction du Préfet, jugeant la demande de Pastef irrecevable, faute du nombre de signatures requis.



Le bilan est lourd : une station-service à l’enseigne Total a été incendiée et la boutique vidée de son contenu, un magasin « Senchan » pillé, le siège de Orange saccagé et brûlé.

Cinquante-sept manifestants, dont Serigne Assane Mbacké sont entre les mains de la police pour participation à une manifestation non autorisée.



