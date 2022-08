Audio fuité des Pros Sonko: Maisons et voitures brûlées, le châtiment des députés transhumants Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022 à 12:01 | | 1 commentaire(s)| Un audio qui a fuité sur les réseaux sociaux des partisans d'Ousmane Sonko, met en garde les députés qui seraient tentés de transhumer de l'autre côté des prairies. A en croire la dame qui prend la parole, "Tout député qui va transhumer verra sa maison et son véhicule brûlés. Ousmane Sonko ne peut trimer sous le soleil pendant 14 jours pour se voir trahir à la fin par ces gens du Pds qui ne m'inspirent pas confiance", tout en dézinguant Karim Wade. L'autre intervenant charge Khalifa Sall qui n'"aurait aucune base et qui a été mis au devant grâce à l'aura de Sonko". Ecoutez.



