Audit dans la fonction publique : « On est à 28.819 agents contractuels non-maîtrisés » (Olivier Boucal, ministre ) Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 00:24 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’Entretien avec Dakaractu ce lundi, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public a donné les chiffres exacts issus de l’audit effectué dans la fonction publique. « Au terme de l’audit dans la fonction publique, on s’est retrouvé avec 28.819 agents contractuels non-maitrisés. En effet, ces gens n’avaient aucune prise en charge dans le cadre de la sécurité sociale. Ils étaient dans une situation de précarité sans précédent », a fait savoir Olivier Boucal qui déplore l’absence de soubassement juridique dans les recrutements qui se faisaient avec l’ancien régime.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Audit-dans-la-fonction-p...

Accueil Envoyer à un ami Partager