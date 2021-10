Audition de 6 heures de temps : Ce que Simon et Kilifeu ont dit devant le juge Kilifeu et Simon sont sortis d’une audition de plus de 6 heures de temps ce mercredi avec le juge du deuxième cabinet.



Leur avocat Me Moussa Sarr a annoncé devant les journalistes qu’ils avaient introduit une demande de liberté provisoire. « À la suite des auditions, le pool d’avocats a introduit des demandes de mise en liberté provisoire pour les deux. D’ici la semaine prochaine, on saura ce que la justice décidera », a déclaré Me Moussa Sarr.



La robe noire de poursuivre : « Nous restons très confiants, au regard du dossier les infractions qui sont retenues contre nos clients ne reposent sur aucun fondement juridique pertinent. Il s’agissait ni plus ni moins d’une volonté de retenir nos clients en prison parce que ces infractions n’ont aucun rapport avec les faits de l’espèce ».



« Simon et Kilifeu ont été entendus ce matin sur le fond de l’affaire. L’instruction est couverte du secret de l’instruction, nous ne pouvons pas dévoiler les contours de ces auditions. Mais ce qu’il faut retenir c’est que les auditions se sont passés dans d’excellentes conditions. Ils ont répondu à toutes les questions, ils ont contesté les infractions qui leurs sont imputées. Ça s’est passé dans un climat de sérénité, dans un climat de calme », conclut l’avocat.



senenews

