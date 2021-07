Autoroute à péage: Les embouteillages de plus en plus mortels, un camion se renverse et prend feu Dakar étouffe sous le poids des embouteillages, surtout en cette période de préparation de la Tabaski, où c'est devenu infernal pour les chauffeurs et les passagers. En sus de cela, un camion s'est renversé ce mardi 13 juillet 2021, sur l'autoroute à péage et a finalement pris feu. Créant un embouteillage indescriptible. Jusqu'à faire réagir les services compétents, pour indiquer les points de passage aux conducteurs.

Un grave accident s'est produit, ce mardi 13 juillet 2021, sur l'autoroute à péage. " Un camion renversé a entraîné une coupure de la circulation sur l'autoroute entre la gare de Rufisque et le Centre international de Conférence Abdou Diouf (Cicad), sens Dakar-Aibd ", alertent les services de l'autoroute.



Selon toujours les autorités compétentes de Eiffage, " les équipes d'intervention sont sur place et l'autoroute est fermée juste après la station de péage de la sortie 9 Rufisque-Keur Massar ".





