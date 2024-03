Avancée de l’exploitation du zircon vers le désert de Lompoul: La «mine» rassurante de Grande Côte Opérations Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Alors que l'exploitation du zircon avance vers le désert de Lompoul, la société exploitante, Grande côte opérations (Gco), rassure les exploitants touristiques, par l'érection d'une oasis d'un coût de 3 milliards FCfa, pour maintenir l'activité économique dans cette zone située dans la région de Louga. L'exploitation du zircon inquiète les exploitants du désert de Lompoul. Alors que la drague flottante et son usine de triage de sable avancent petit à petit, l'entreprise exploitante, Grande côte opérations (Gco), donne des assurances. En marge de la finale de la Coupe d'Afrique des miniers, jeudi 7 mars 2024, à Dakar, le Directeur général de Gco a indiqué que sur les 7 lodges présents dans la zone de Lompoul, les 5 ont déjà accepté leur déplacement. « Ils sont prêts à intégrer l'oasis du Sénégal qui a été créé spécifiquement pour maintenir la destination Sénégal. On continue à échanger avec les deux autres, des opérateurs qui sont toujours en activité. Ils souhaitent également transférer leurs activités vers l'oasis », a déclaré Guillaume Kurek. Le désert de Lompoul, situé dans la région de Louga, au nord-ouest de Dakar, s'étend sur 18 km2. Il est l'un des sites touristiques les plus visités au Sénégal avec des dunes à perte de vue. Pour la poursuite des activités économiques, Gco, filiale du groupe français Eramet, y exploitant du zircon depuis 2014, a décidé de construire une oasis dans le cadre d'un projet de 3 milliards de FCfa. « Pour réaliser globalement ce projet, il y a une compensation, mais aussi un investissement important dans cette oasis du désert. L'infrastructure va être complètement mise à la disposition du Sénégal par l'intermédiaire des Ministères des Mines et du Tourisme, mais aussi de la Sapco, la société qui gère l'aménagement des territoires en matière de tourisme. On va développer le transfert de l'activité de la zone de Lompoul vers le sud parce que l'oasis se trouve à 10 km au sud de Lompoul », a expliqué le Dg de la Gco, société détenue à 90 % par Eramet et 10 % par l'État du Sénégal. Guillaume Kurek considère que l'oasis est une « belle opportunité » que les acteurs du tourisme doivent saisir. « On est en échange permanent avec eux. On a bon espoir qu'on pourra rapidement faire l'inauguration de l'oasis dans quelques mois », a-t-il rassuré. Sur le plan économique, Gco reconnait une année 2023 « difficile », avec notamment « une baisse significative des prix du zircon ». Ainsi, si l'année 2022 a été marquée par une production de 750 000 tonnes de sable minéralisé, le chiffre tourne autour de 650 000 tonnes en 2023, selon Guillaume Kurek. « En revanche, avec les investissements qui ont été mis en place, les embauches faites tout au long de l'année 2022 et 2023, le renforcement de nos compétences, on a, en 2024, une année record qui se présente à nous. On table sur plus de 800 000 tonnes », a-t-il dit. Par ailleurs, la finale de la Coupe d'Afrique des miniers a été remportée par la Gco qui a battu Sabodala gold opérations aux tirs au but (5-4), après un match nul, un but partout. Pour sa part, Dangote a laminé le Ministère des Mines et de la Géologie (6-2) pour s'adjuger la 3ème place. Babacar Guèye DIOP



Source : Source : https://lesoleil.sn/avancee-de-lexploitation-du-zi...

