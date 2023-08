Avancées Médicales: Réussite de la Séparation des Sœurs siamoises au CHNE

Lundi 14 Août 2023

L'opération des sœurs siamoises Adama et Awa Ndiaye, menée avec succès le 9 août, a été brillamment réalisée. Le Professeur Gabriel NGOM, à la tête du service de chirurgie pédiatrique, et la directrice du CHNE Albert Royer, ont tenu une conférence de presse ce lundi 14 août 2023 pour présenter les dernières avancées concernant la séparation des sœurs Adama et Awa NDIAYE. Au cours de cet événement, ils ont abordé les détails de l'intervention, en se concentrant particulièrement sur la période post-opératoire, la date prévue de sortie de l'hôpital ainsi que le suivi médical à venir. Cette opération n'a pas été sans défis, les sœurs étant connectées au niveau du sternum et du foie. Pour plus de précisions, consultez le compte rendu rédigé par Marieme Soda Ndiaye et Gnagna Ka.