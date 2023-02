Avantages et inconvenients de la revision exceptionnelle des listes : Les éclairages d’Ababacar Fall, expert électoral «Ce qui différencie la révision ordinaire des listes électorales de la révision exceptionnelle, c’est d’abord la durée. Pour la révision ordinaire, les délais ainsi que les modalités d’organisation sont définis dans le Code électoral, qui précise qu’elle se déroule du 1er février au 31 juillet inclus.

Pour la révision exceptionnelle, c’est le décret qui l’institue qui en précise les conditions et la durée qui peut varier de 15 jours à 2 mois et qui précise également la durée de la période contentieuse.



Si, pour la révision ordinaire, il y a des délais très précis, dans le cadre d’une révision exceptionnelle, c’est le gouvernement qui fixe les délais, en tenant compte de ses contraintes de délais légaux, eu égard aux différentes tâches électorales.



En termes d’avantages, la révision ordinaire a un spectre plus large, en ce sens qu’elle permet de prendre en compte le maximum de primo inscrits ; alors que la révision exceptionnelle, du fait de sa courte durée, ne garantit pas une large prise en compte des nouveaux électeurs, si elle n’est pas assortie de mesures d’accompagnement comme la possibilité de se faire inscrire avec le récépissé de dépôt de la carte d’identité ou l’extrait de naissance».

