Avec Black Yaye Fall Co-invités de l'Emission « Parlons Culture : Dieuwrigne Ndiassé et ses révélations explosives

Destiné à partager les valeurs historiques, traditionnelles et ancestrale, l'émission « Parlons Culture » de Leral Tv, animé par Mor Kharma reçoit chaque semaine, des hommes imbues de ces connaissances, mais généreux et ouverts pour leur contribution.

Ce mercredi, Black Yaye Fall et Dieuwrigne Ndiassé étaient les invités du jour, mais connu pour son style direct et sans détour, Dieuwrigne Ndiassé Cissé y fait encore des révélations explosives





