Avec le lancement de sa Digital factory à Dakar : Canal+ cherche à se rapprocher davantage de ses abonnés

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Février 2023 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

Canal+Sénégal a lancé sa Digital factory à Dakar. L’initiative vise à se rapprocher davantage de ses abonnés. Ce lancement consiste à installer une équipe qui s’occupe de l’organisation des contenus et des échanges avec les abonnés, dans la fourniture des informations et du Replay des produits de Canal. Cette nouvelle dynamique consiste à regrouper plus de membres de plus de 15 pays africains. Il s’agit d’experts devant s’occuper des tests de produits et de programmes adaptés aux africains. Cette expertise, d’après le Directeur de Canal+Sénégal, va permettre de réajuster et de réadapter les contenus de Canal au niveau africain.