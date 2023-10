Avenue Général De Gaulle rebaptisée Macky Sall/ Saloum Kane: « Le président mérite bien cette distinction »

Pour Saloum Kane, conseiller département à Saint-Louis, une proposition ne doit être évaluée que sur trois leviers: sa pertinence, sa légitimité et sa l’égalité.



« Sur la pertinence, ma conviction reste que Macky mérite largement qu’une avenue porte son nom pour la simple raison qu’il aie été élu deux fois à la magistrature suprême. Mieux pour sa réélection, le plébiscite à atteint un score jamais obtenu », explique Saloum Kane.



Selon lui, ses propos n’enlèvent en rien aux détracteurs le droit de dire leur avis. « Sur la l’égalité il me semble que les porteurs du projet (le maire et son conseil) n’ont pas passé outre les procédures légales pour obtenir gain cause », ajoute-t-il.



Pour Saloum Kane, le président de la République, Macky Sall mérite bien cette distinction. « Mais comme d’habitude, les Saint-Louisiens se trompent souvent de combat. Il faut oser aborder les vrais débats. Le problème sur cette question ce n’est pas la personne du Pr. Macky », conclut M. Kane.