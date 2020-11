Avion de Surveillance et un navire attendus: pour contrer l’émigration clandestine, l’Espagne va contrôler les côtes sénégalaises Ça sonne comme un ras-le-bol, même si c’est enveloppé dans un langage diplomatique. l’Espagne va envoyer un navire et un avion de surveillance pour contrôler les côtes sénégalaises, mais aussi nous ramener tous nos migrants clandestins.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

En visite de travail au Sénégal, Mme Arancha González Laya, la ministre espagnole des Affaires étrangères, a annoncé que l’Espagne en appui à la lutte contre la migration clandestine, va envoyer plus de policiers et de gardes civils au Sénégal pour contrer trafiquants impliqués dans l’émigration irrégulière.

Ainsi un avion de surveillance avec ses soldats à bord et un navire océanique vont renforcer les troupes du détachement espagnol déjà présent.



Mais cerise sur le gâteau, elle a aussi ajouté une annonce qui pourrait tempérer les ardeurs de nos clandestins : l’Espagne va aussi procéder au rapatriement de tous les migrants clandestins.

Pour ce faire, deux bateaux de patrouille en haute mer de la Guarda Civil et un hélicoptère de la police nationale surveillent depuis longtemps les côtes espagnoles.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos