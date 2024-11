Avis de décès: l'ancien Dg de l'ASPT Pape Mahawa DIOUF a perdu son père

L'ancien Directeur Général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), M. Pape Mahawa DIOUF et coordonnateur de la cellule de Communication de la coalition BBY, a la profonde douleur d'annoncer le décès de son père, M. Made Bande DIOUF, survenu le lundi 25 novembre 2024 à Dakar.



Le défunt, ancien coordonnateur de ENDA/ACAS de Casamance, était une figure respectée dans sa communauté et laisse derrière lui un héritage de dévouement et de service.



La cérémonie funéraire se tiendra ce mardi 25 novembre 2024. La levée du corps est prévue à 11 heures, suivie de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff. Les condoléances seront reçues le même jour à Nord Foire, en face de Yum Yum.



La famille remercie par avance toutes les personnes qui s'associeront à sa douleur en ces moments difficiles.

AVIS DE DÉCÈS



C'est avec une profonde tristesse que :

● La famille Sémou Maak de Fatick DIAKHAO

● La famille Coumba Ndeb de Fatick DIAKHAO

● La famille NDIAYE et NDAO de Ndianda

● La famille El Hadj Codé NDIAYE de Niaganiao

● La famille Boucaro NDIAYE de Fatick

● La famille Cheikh DIOUF de Fatick

● La famille El Hadj Doudou DIOP de Fatick

● La famille Farba Gory DIOUF et famille

● La famille Alfonse Codé NDIAYE de Fatick

● La famille Coumba Ndoffene DIOUF de Fatick

● Boursine NIOKHOBAYE et famille

● Linguere Khady DIOUF de Diakhao

● la Famille DIOUF, NDIAYE, TOURE et FAYE de Diakhao

● Ndella DIOUF et famille de Fatick

● Famille Mahawa DIOUF

● Famille Lat Grand NDIAYE de Fatick

● Sokhna Fallou FALL de Touba et famille

● Famille pierre Diaffé NDIAYE de Ndianda

● Famille Niokhor DIOUF de Ngoyé Secco

● Niokhobaye DIOUF, cadre à L'ONAS

● Pape Mahawa DIOUF, ancien DG de l'ASPT

● Coumba Ndoffene DIOUF, cadre à la SAPCO

● Ngara DIOUF, coordonatrice de l'ONG femme Enfant et environnement (FEE) à Fatick

● Ousseynou DIOUF, agent au CICES

● Assane DIOUF aux Etats Unis

● Khadija DIOUF, journaliste à I Radio



Ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès de leur père, frère, fils et époux: Monsieur Made Bande DIOUF, ancien coordonnateur de ENDA/ACAS de Casamance.



Rappelé à Dieu le 25 novembre 2024 à Dakar.



La levée du corps aura lieu ce mardi 25 novembre 2024 à 11 heures, suivie de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff.



Les condoléances seront reçues le même jour à Nord Foire, en face de Yum Yum.



« À Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons »