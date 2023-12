Avis de recherche/ Corps sans vie et sans identité, déposé à la morgue: Hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane demande aux parents de se rapprocher de son Service administratif Le Chef Service Social EPS Tivaouane, Tidiane Diallo annonce qu’un Corps sans vie de la personne sur la photo a été déposé par le service des Sapeurs pompiers de Tivaouane, le lundi 18 novembre 2023 à la morgue de l’Hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh. N’ayant pas encore, aucune information sur son identité et ses parents, l’Hôpital prie à ces derniers, ainsi que toute les personnes, pouvant le reconnaître à travers sa photo ci-jointe, de bien vouloir se rapprocher du service administratif et financier dudit hôpital.

