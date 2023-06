Avis de recherche: Mouhamdou Lamine Dia, perdue de vue depuis mercredi 14 juin 2023

Mouhamdou Lamine Dia, âgé entre 9 et 10 ans, talibé au Daara Tafsir Diallo, quartier Sant Yalla de Rufisque est perdu de vue depuis le mercredi 14 juin 2023. Fréquentant ce daara pendant 2 ans et ½, l’enfant disparu est originaire de Diamacouta, région de Sédhiou, département de Bounkiling. Il est le fils de Maimouna Cissé et d’Ibrahima Dia. Prière à toute personne qui le retrouve de le signaler. Contacts téléphoniques: 77 411 07 93 ou 77 467 93 12