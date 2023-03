Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Avis de recherche : Samira Hafid Pène, après plus de 20 ans que je la recherche, Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mars 2023 à 13:45 | | 0 commentaire(s)| Le Groupe Leral avait partagé hier un avis de recherche de M Guissé Pène qui sognalait que Samira Hafid Pène, son épouse, plus de 20 ans était perdue de vue. Très tôt, une nouvelle nous est parvenue, exprimant la joie des retrouvailles du couple. Voici son post

La solidarité sénégalaise est exceptionnelle. Elle a encore une fois confirmé que nous pouvons faire fi de nos différences dans l'intérêt de ce que nous partageons en commun.



Votre mobilisation prouve l'intérêt que vous portez non seulement à ma personne mais assure aussi que nous sommes tous unis.

Grâce à votre engagement, votre patriotisme et l'intérêt manifesté Samie à été localisée. Sa famille a déménagé de la maison familiale pour: Sidi Maarouf Moustakhbal toujours à Casablanca.



Ceci grâce a un jeune compatriote (dont je tairai le nom pour le moment) qui est allé jusqu'à rencontrer des proches de Samira.



Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez enduré depuis la publication de mon post. Ceci me conforte que le Sénégal est un vrai pays de Teranga, d'union et de solidarité.





