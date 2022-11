Aziz Ndiaye: "Chaque litre d'huile consommé par un Sénégalais, l'Etat a mis plus de 575 F CFA" Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 05:03 | | 0 commentaire(s)| "Chaque litre d'huile consommé par un sénégalais, l'Etat a mis plus de 575 F CFA, ce qui fait qu'on puisse vendre avec les prix sur cette base. L'Etat a fait énormément d'efforts et figurez vous que chaque container d'huile qui rentre au Sénégal, l'Etat nous tire les épines des pieds avec 11 millions de francs CFA. Ce n'est qu'au Sénégal que cela se passe. Avec un très bon directeur de la Douane qui nous soutient et nous accompagne, on va aussi accompagner les populations. Le bidon d'huile coûtait à un moment donné 40 dollars à l'extérieur", a expliqué Abdoul Aziz Ndiaye, importateur.



