Aziz Ndiaye et sa famille, jugés jeudi prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2018

Le promoteur de lutte Aziz Ndiaye, son père El Hadj Baye Alé et son frère Massata Ndiaye vont bientôt être fixés sur leur sort. Plus d’un an après l’ouverture d’une information judiciaire contre eux, le juge du deuxième cabinet a renvoyé leur dossier au parquet.



Ce dernier d’après Libération, n’a pas tardé à enrôlé l’affaire à l’audience correctionnelle de jeudi prochain. Pour rappel, le trio a été inculpé pour recel de riz d’une valeur de 100 millions de francs Cfa. Le riz en question devait être convoyé au Mali par un certain Abdou Konté, pour le compte du commerçant Mamadou Kébé. Curieusement, il s’est retrouvé dans les locaux de la société du promoteur de lutte "Aziz Business Company" (ABC).

