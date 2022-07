BBY - à quelques jours des législatives Le coordonnateur de la CCR du département Koumpentoum claque la porte En pleine campagne électorale pour les prochaines Législatives, le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (CCR) du département Koumpentoum a quitté la coalition BBY et la formation politique de Macky Sall. Loin de prendre la politique pour une voie de réussite sociale facile, le docteur Matar Sène souligne qu’il fait partie de ceux qui croient en une politique saine.

“Par conséquent, nous ne pouvons pas valider la doctrine du "Golo di ligueyy baboun di doundé". En termes clairs, nous n'accepterons plus d'être "les escaliers" par lesquels les gens passent pour avoir une place qui ne leur revient pas dans le parti (APR), étant donné qu'ils n'ont pas travaillé pour y arriver. Notre départ du parti est donc dû à ce manque de considération sans état d'âme dont nous sommes victimes, nous militants de la première heure de l'APR.Il est temps de dire non à cette promotion "des arrivistes et transhumants". Je rappelle que je suis dans cette formation politique depuis 2010’’, fulmine le Dr Sène.



Ainsi, s’agissant des prochaines élections législatives, il dit ne s’être pas encore décidé sur les consignes de vote qui seront données.



“Il nous incombe le devoir de parler à nos compagnons et proches, et ensemble, nous prendrons une bonne décision. Notre avenir politique, à l'image de l'appel au vote, sera fixé à l'issue d'une concertation sérieuse avec nos compagnons. L'objectif principal de la décision tournera autour du statut que nous occuperons dans un parti, un statut qui sera bien sûr différent de celui “d'escalier’’, renseigne-t-il.



Interrogé sur le nombre de personnes qui sont derrière lui, il n’a pas voulu se prononcer là-dessus, pour le moment

EnQuete



