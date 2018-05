BELGIQUE : Les journées européennes du développement 2018, les 5 et 6 juin, à Tour & Taxis, à Bruxelles

Les Journées européennes du développement (European Development Days, EDD) sont le principal forum européen consacré à la coopération internationale et au développement. Pour cette douzième édition, les EDD 2018 débattront de l’égalité des genres et de l’autonomisation et de l’implication des femmes et des filles dans le développement durable. La discussion s’articulera autour de trois principaux thèmes : l’intégrité physique et psychologique des femmes et des jeunes filles ; les droits socio-économiques et l’autonomisation des femmes et des jeunes filles ; la voix et la participation des femmes et des jeunes filles.



Thierno Malick Ndiaye