BRVM : Augmentation de 66,21 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine.

Cette capitalisation s’est établie à 7837,054 milliards de FCFA contre 7770,844 milliards de FCFA la veille. La hausse est consécutive à celle de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) qui a gagné 0,85% à 210,66 points contre 208,88 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une hausse de 0,88% à 105,86 points contre 104,94 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une progression de 0,73% à 102,17 points contre 101,43 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est en hausse de 6,341 milliards, à 10 197,087 milliards de FCFA contre 10 190,746 milliards de FCFA le 12 octobre 2023.

La valeur totale des transactions est remontée à 587,609 millions contre 372,007 millions la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Sénégal (plus 7,41% à 3 115 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 6,16% à 8 445 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 5,56% à 9 500 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 4,57% à 6 745 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,10% à 635 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 3,49% à 1 105 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 1,47% à 7 045 FCFA), BOA Niger (moins 1,37% à 4 675 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,23% à 800 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 1 260 FCFA).

Oumar Nourou

