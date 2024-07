BRVM : Baisse de 15,449 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 8 juillet 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 529,775 milliards FCFA le vendredi 5 juillet 2024 à 10 514,326 milliards FCFA ce lundi 8 juillet 2024.



Quant à celle du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 16,745 milliards à 8 553,972 milliards FCFA contre 8 537,227milliards FCFA la veille.



La valeur des transactions est remontée à 2,917 milliards FCFA contre 260,187 millions FCFA le vendredi 5 juillet 2024.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. C’est ainsi que l’indice composite a progressé de 0,20% à 229,93 points contre 229,48 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM 30 a gagné 0,27% à 115,17 points contre 114,86 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a régressé de 0,58% à 108,08 points contre 108,71points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), VIVO Energy Côte d’Ivoire (plus 4,71% à 890 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,61% à 2 155 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,25% à 7 95 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,10% à 6 825 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 5,56% à 1 700 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,10% à 465 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 1 000 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 7 500 FCFA) et AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,47% à 1 250 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-15449-milli...