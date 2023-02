BRVM : Baisse de 27,39 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 22 février 2023

Cette capitalisation s’est établie 7605,863 milliards de FCFA contre 7633,253 milliards de FCFA le mardi 21 février 2023.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 3,498 milliards, passant de 9739,613 milliards de FCFA la veille à 9736,115 milliards de FCFA ce 22 février 2023.



La valeur totale des transactions est redescendue à 549,309 millions de FCFA contre 1,433 milliard de FCFA précédemment.



Au niveau des trois indices phares, l’embellie notée la veille ne s’est pas poursuivie ce 22 février 2023. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,36% à 204,44 points contre 205,18 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,45% à 101,13 points contre 101,59 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en forte baisse de 1,19% à 105,50 points contre 106,77 points la veille.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 5,80% à 1 185 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,88% à 5 350 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,17% à 2 585 FCFA), BOA Benin (plus 1,67% à 6 400 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 0,56% à 7 190 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 1 200 FCFA), ETI Togo (moins 4,76% à 20 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 3 000 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 2,99% à 1 300 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 2,80% à 7 450 FCFA).



Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 27,39 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 février 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-2739-millia...