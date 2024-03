BRVM : Forte augmentation de 82,532 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 18 mars 2024.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7966,341 milliards de FCFA contre 7883,809 milliards de FCFA le vendredi 15 mars 2024. A l’origine de cette forte hausse, il y a celle de l ’indice composite (indice général de la Bourse) qui a progressé de 1,04% à 214,13 points contre 211,92 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il s’est retrouvé avec une hausse de 0,98% à 107,63 points contre 106,59 points précédemment.



La même hausse de l’indice BRVM 30 est enregistré par l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) à 99,80 points contre 98,83 points la veille.



Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle est en baisse de 2,222 milliards se situant à 10 362,771 milliards de FCFA contre 10 364,993 milliards de FCFA le vendredi 15 mars 2024.



La valeur des transactions se situe à 601,083 millions de FCFA contre 550,073 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 790 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 3 760 FCFA), SITB Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 6 745 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 2 400 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus (5,26% à 1 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Niger (moins 130% à 5 700 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,11% à 445 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 0,93% à 530 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,16% à 735 FCFA) Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 0,65% à 760 FCFA) et BOA Bénin (moins 0,62% à 6 455 FCFA).



Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte augmentation de 82,532 milliards de FCFA à l’issue de la séance de cotation de ce lundi 18 mars 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-augmentation-de...