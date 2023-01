BRVM : Forte augmentation de plus de 260 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire.

Cette capitalisation est en effet passée de 8815,638 milliards de FCFA ce mercredi 18 janvier 2023 à 9075,902 milliards de FCFA à l’issue de la journée de ce 19 janvier. A la base de cette hausse il y a la première cotation des emprunts obligataires de l’Etat de Côte d’Ivoire dénommés << TPCI 5,65% 2022-2029>> et <<TPCI 5,75% 2022-2032>>. La diffusion de ces titres au niveau du public a eu lieu du 23 septembre au 7 octobre 2023 au prix de 10 000 FCFA par obligation.



Au terme de cette opération, 19,8 millions d’obligations TPCI 5,65% 2022-2029 et 6 794 406 obligations TPCI 5,75% 2022-2032 pour un montant de 265,944 milliards de FCFA avaient été souscrites sur le marché financier de l’UEMOA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est replié de 4,319 milliards, passant de 7338,585 milliards de FCFA la veille à 7334,266 milliards de FCFA ce 19 janvier 2023.



En ce qui le concerne, la valeur totale des transactions s’est à nouveau rabaissée à 348,469 millions de FCFA contre 532,191 millions de FCFA la veille.



Du côté des trois indices, la situation est contrastée. En effet, si l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,11% à 96,92 points contre 96,81 points la veille, il en va autrement des deux autres indices. C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a cédé 0,06% à 197,14 contre 197,26 points la veille. De même l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a perdu 0,04% à 99,63 points contre 99,67 points la veille.







Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGB Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 5 750 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,45% à 660 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,42% à 5 060 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 4 645 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 75 850 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 7,10% à 785 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 5,40% à 7 100 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,33% à 740 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 0,81% à 6 150 FCFA).



Oumar Nourou



