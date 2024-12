BRVM : Forte baisse de 73,89 milliards FCFA de la capitalisation des actions ce mardi 24 décembre 2024.

Cette capitalisation s’est élevée en effet à 9 978,167 milliards FCFA contre 10 052,057 milliards FCFA le jeudi 23 décembre 2024.



A l’origine de cette forte baisse, il y a celle des indices notamment l’indice BRVM Composite qui s’est replié de 0,73% à 273,27 points contre 275,29 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une régression de 0,77% à 136,94 points contre 138,00 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige, il a enregistré une hausse de 0,13% à 111,93 points contre 111,83 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est repliée, affichant un niveau de 1,682 milliards FCFA contre 1,822 milliard FCFA le lundi 23 décembre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 6,477 milliards, passant de 10 437,507 milliards FCFA la veille à 10 431,030 milliards FCFA ce mardi 24 décembre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sucrivoire Cote d’ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,68% à 3 100 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 2,45% à 2 300 FCFA), BOA Mali (plus 2,11% à 1 940 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 0,73% à 19 995 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Orange Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 17 000 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,58% à 1 700 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,23% à 1 750 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 1,37% à 7 200 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,14% à 8 700 FCFA).



Oumar Nourou