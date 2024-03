BRVM : Forte hausse de 124,07 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mardi 12 mars 2024.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 385,084 milliards de FCFA contre 10 261,014 milliards de FCFA le 11 mars 2024. Cette hausse est consécutive à la première cotation des emprunts obligataires intitulés << TPCI 5,90% 2023-2028>> et « TPCI 6%2023-2030 ». Dans le but de financer les investissements prévus au budget au titre de l’exercice 2023, l’Etat de Côte d’Ivoire avait émis ces deux emprunts obligataires durant la période du 29 novembre au 22 décembre 2023. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l’UEMOA 7 436 389 obligations TPCI 5,90% 2023-2028 et 4 969 780 obligations TPCI 6%2023-2030 pour un montant de 124 ,061 milliards de FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est soldée par une hausse de 19,691 milliards de FCFA, passant de 7895,473 milliards de FCFA la veille à 7 915,164 milliards de FCFA ce mardi 12 mars 2024.



La valeur des transactions s’est établie à 739,499 millions de FCFA contre 345,768 millions de FCFA la veille.



L’indice composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,25% à 212,76 points contre 212,23 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,20% à 107,05 points contre 106,84 points précédemment.





Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en régression de 0,28% à 98,91 points contre 99,19 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d’Ivoire (plus 7,40% à 6 095 FCFA), BOA Mali (plus 5,71% à1 480 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 460 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,29% à 8 695 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,17% à 2 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’ivoire (moins 6,91% à 1 820 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 720 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,16% à 1 010 FCFA) Total Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 1 650 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 1 260 FCFA).

