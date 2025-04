BRVM : Forte hausse de 89,776 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mardi 22 avril 2025.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 433,930 milliards FCFA la veille à 10 533,706 milliards FCFA ce mardi 22 avril 2025. Cette augmentation résulte de la première cotation des emprunts obligataires TPNE 6,60% 2025-2030 et TPNE 6,90% 2025-2032 admis au compartiment des obligations de la BRVM.



Dans le but d’assurer l’apurement des impayés constatés sur le marché financer régional et le financement des investissements inscrits à son budget au titre de l’année 2024, l’Etat du Niger, à travers la direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), avait émis ces deux emprunts obligataires.



La diffusion de ces titres dans le public a eu lieu du 12 décembre 2024 au 21 janvier 2025 au prix de 10 000 FCFA. A l’issue de l’opération, 8 504 218 obligations TPNE 6,60% 2025-2030 et 1 007 980 obligations TPNE 6,90% 2025-2032 ont été souscrites sur le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 95 121 980 000 FCFA.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 165,484 milliards FCFA, s’établissant à 10 724,465 milliards FCFA contre 10 558,981 milliards FCFA le vendredi 18 avril 2025. Cette hausse est consécutive à celle des indices qui sont passés au vert après leur plongeon de la veille. L’indice BRVM Composite a en effet gagné 1,57% à 285,94 points contre 281,52 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 1,73% à 143,74 points contre 141,29 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 1,51% à 121,33 points contre 119,52 points la veille.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est également en forte hausse, se situant à 2,933 milliards FCFA contre 426,963 millions FCFA le vendredi 18 avril 2025.



Pour la troisième journée consécutive, Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 9 560 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 7,05% à 6 150 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,45% à 495 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 6,01% à 14 900 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 3,56% à 5 520 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,96% à 1 815 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 3,65% à 1 715 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 3 500 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,50% à 3 895 FCFA) et BOA Mali (moins 1,68% à 2 640 FCFA).

Oumar Nourou