BRVM : Fortes transactions de plus de 7 milliards de FCFA enregistrées ce jeudi 12 septembre 2024.

En effet, la séance de bourse de ce jour s’est matérialisé par des transactions de 7,050 milliards FCFA contre 548,192 millions FCFA la veille. Le marché a ainsi enregistré une valeur transigée de 6,079 milliards au niveau du compartiment des obligations. Il s’agit en particulier de transactions portant sur 598 490 obligations TPCI (Trésor Public de Côte d’Ivoire) 6% 2018-2026 au cours de 9 450 FCFA l’obligation, soit une valeur totale de 5 655 730 500 FCFA.



La capitalisation boursière du marché des obligations a enregistré une hausse de 53,838 milliards à 9 457,734 milliards FCFA contre 9 403,896 milliards FCFA la veille.



Quant à celle du marché obligataire, elle est en baisse de 3,429 milliards, passant de 10 542,328 milliards FCFA le mercredi 11 septembre 2024 à 10 538,899 milliards FCFA ce jeudi 12 septembre 2024.



Les trois indices ont terminé la séance de bourse en hausse. L’indice composite a ainsi progressé de 0,58% à 260,56 points contre 259,07 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a gagné 0,61% à 130,71 points contre 129,09 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,43% à 114,85 points contre 114,36 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 950 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,12% à 2 600 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,16% à 3 365 FCFA) et Total Sénégal (plus 4,79% à 2 295 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 7,34% à 2 460 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,72% à 555 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (moins 4,24% à 10 160 FCFA), BOA Niger (moins 2,32% à 3 585 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 2,23% à 6 350 FCFA).



