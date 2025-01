BRVM : Hausse de 136,13 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce jeudi 9 janvier 2025.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 486,989 milliards FCFA la veille à 10 623,119 milliards FCFA ce jeudi 9 janvier 2025. A l’origine de cette hausse, il y a la première cotation des emprunts obligataires intitules TPCI (Trésor Public de Côte d’Ivoire) 5,90% 2024-2029 et TPCI 6% 2024-2031. C’est dans le but de financer des investissements prévus au budget au titre de l’année 2024 que l’Etat De Côte d’Ivoire, à travers la Direction Générale des Financements, avait émis ces deux emprunts obligataires. A cet effet, la diffusion des titres dans le public au prix de 10 000 FCFA par obligation a eu lieu du 5 au 13 août 2024. Au terme de l’opération, 6 755 259 obligations TPCI 5,90% 2024-2029 et 6 914 802 obligations TPCI 6% 2024-2031 ont été souscrites sur le marché financier régional de l’UEMOA pour un montant total de 136 700 610 000 FCFA.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est repliée de 32,476 milliards FCFA, en se situant à 9 940,592 milliards FCFA contre 9 973,068 milliards FCFA le mercredi 8 janvier 2025.



La valeur totale des transactions s’est aussi repliée, en passant de 762,729 millions FCFA la veille à 414,571 millions FCFA la veille.



Les indices en sont à leur cinquième repli successif. L’indice BRVM Composite a ainsi baissé de 0,33% à 272,24 points contre 273,13 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,34% à 136,73 points contre 137,19 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une forte baisse de 1,21% à 111,63 points contre 113,00 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,85% à 780 FCFA), Bernabé Côte d’ivoire (plus 6,53% à 1 060 FCFA), UNIWAX Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 410 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 1,80% à 5 650 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 1,66% à 4 595 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SIB Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 3 240 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 5,72% à 19 035 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,11% à 1 765 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 3,70% à 1 040 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 675 FCFA).

Oumar Nourou