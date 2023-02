BRVM : Hausse de 16,598 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 6 février 2023.

Cette capitalisation s’est située à 7473,563 milliards FCFA contre 7456,965 milliards FCFA la veille. Cette hausse est consécutive à celle de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) qui est passé de 200,44 points la veille à 200,89 points ce 6 février 2023. Les autres indices sont en repli. C’est ainsi que l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a cédé 0,20% à 98,37 points contre 98,57 points la veille. Il en est de même de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a régressé de 0,08% à 100,92 points contre 101,28 points précédemment.



La valeur totale des transactions s’est rehaussée à 2,679 milliards FCFA contre 1,29 milliard FCFA la veille.





Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle a clôturé en hausse de 2 milliards, s’établissant à 9113,590 milliards FCFA contre 9111,590milliards FCFA le vendredi 3 février 2023.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 2 050 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 775 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 750 FCFA), Total Sénégal (plus 2,20% à 2 550 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 1,89% à 10 040 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 5,71% à 81 900 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 6 000 FCFA), BOA Mali (moins 2,26% à 1 300 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 2 070 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,18% à 8 400 FCFA).





Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-16598-milli...