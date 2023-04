BRVM : Hausse de 18,481 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 11 avril 2023

Cette capitalisation est passée de 7426,326 milliards de FCFA la veille à 7444,807 milliards de FCFA ce 11 avril 2023. Cette augmentation est liée à la progression de 0,25% de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) à 200,12 points contre 199,62 points la veille. Cet indice est désormais légèrement au-dessus des 200 points.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné 0,27% à 100,11 points contre 99,84 points la veille. Lui aussi est légèrement au-dessus des 100 points.



L’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte hausse avec 0,75% à 102,45 points contre 101,69 points la veille.





Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 30,097 milliards, à 10 014,188 milliards de FCFA contre 10 044,285 milliards de FCFA le 7 avril 2023.



La valeur des transactions à fait un plongeon, se situant à 314,364 millions FCFA contre 2,602 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,64% à 1 285 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 5,13% à 820 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,57% à 1 450 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,36% à 5 685 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 4 800 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 3,38% à 5 295 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 2,81% à 2 770 FCFA), Total Sénégal (moins 1,60% à 2 460 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 690 FCFA).



Oumar Nourou

