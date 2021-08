BRVM : Hausse de 30 milliards FCfa de la capitalisation boursière des actions

Cette capitalisation est passée de 5199,479 milliards de FCFA la veille à 5229,305 milliards de FCFA ce mercredi 18 août. En l’espace de deux journées de cotation, la capitalisation des actions a augmenté de 79,975 milliards de FCFA.



Celle du marché des obligations s’est, pour sa part, établie à 6923,884 milliards de FCFA contre 6936,360 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 12,476 milliards FCFA.

La valeur totale des transactions s’est élevée à 298,392 millions FCFA contre 1,746 milliard FCFA la veille.



L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une baisse de 0,28% à 138,04 points contre 138,43 points la veille. De son côté, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 0,57% à 173,76 points contre 172,77 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 130 825 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité (plus 7,45% à 2 020 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 1 665 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 1 740 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,23% à 445 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,82% à 615 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 6,72% à 555 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 6,01% à 3 755 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 4% à 1 800 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,71% à 8 600 FCFA).

