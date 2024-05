BRVM : Hausse de 72,546 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations.

Cette capitalisation est passée de 10,239,311 milliards FCFA la veille à 10 311,857 milliards FCFA ce mercredi 22 mai 2024. A l’origine de cette augmentation, il y a la première cotation des obligations issues des fonds communs de titrisation de créances (FCTC)intitulés << FCTC Sonatel C-1 6,40% 2023-2028>> et « FCTC Sonatel C-2 6,60% 2023-2030 admis au compartiment des obligations de la BRVM pour un montant total de 75 milliards FCFA.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 44,775 milliards, se situant à 8 209,963 milliards de FCFA contre 8 165,188 milliards de FCFA le mardi 21 mai 2024.



La valeur des transactions s’est établie à 1,122 milliard de FCFA contre 707,838 millions de FCFA la veille.



Les trois indices phares ont renoué avec la hausse après leur baisse de la veille. L’indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,55% à 220,68 contre 219,48 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 s’est rehaussé de 0,65% à 110,52 points contre 109,81 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige connait une hausse de 0,11% à 101,93 points contre 101,82 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), BOA Mali (plus 6,03% à 1 670 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,90% à 5 145 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 2,22% à 2 300 FCFA) et BOA Niger (plus 2,19% à 5 845 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (moins 3,55% à 8 005 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 2,49% à 980 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,85% à 2 650 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,12% à 1 325 FCFA).





Oumar Nourou

A l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 mai 2024, la capitalisation du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 72,546 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Hausse-de-72546-milli...