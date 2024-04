BRVM : L’action Sonatel cotée à 19 000 FCFA ce mardi 9 avril 2024.

Le cours de ce titre est ainsi passé de 18 000 FCFA le lundi 8 avril à 19 000 FCFA ce mardi 9 avril 2024, soit une augmentation de 1 000 FCFA. Entre le vendredi 5 avril 2024 où il clôturait à 17 890 FCFA et le mardi 9 avril 2024, le cours de l’action Sonatel s’est bonifié de 1 110 FCFA. Il faut rappeler que le groupe Sonatel a réalisé un résultat net consolidé de 331,7 milliards de FCFA au terme de l’exercice 2023. La perspective de bénéficier d’un bon retour sur investissements (la société avait versé un dividende net par action de 1 500 FCFA au titre de l’exercice 2022) aiguise les appétits des investisseurs.



La Sonatel (plus 5,56% à 19 000 FCFA) occupe la deuxième place du Top 5 des plus fortes hausses de cours, derrière Sucrivoire Cote d’Ivoire (plus 5,62% à 470 FCFA), mais devant les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,45% à 1 160 FCFA), Total Sénégal (plus 4,26% à 2 450 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (plus 3,59% à 3 755 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 2 100 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,17% à 2 300 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Cote d’Ivoire (moins 0,95% à 1560 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 0,95% à 520 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 0,95% à 11 000 FCFA).



La valeur des transactions s’est substantiellement redressée, se situant à 1,048 milliard de FCFA contre 426,909 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 8 132,045 milliards de FCFA contre 8017,832 milliards de FCFA le lundi 8 avril 2024, soit une forte hausse de 114,213 milliards.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 1,099 milliard, se situant à 10 254,862 milliards de FCFA contre 10 253,763 milliards de FCFA le lundi 8 avril 2024.



Concernant les indices, on note une forte progression. L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi progressé de 1,42% à 218,59 points contre 215,52 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 1,61% à 109,91 points contre 108,17 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) se retrouve avec une hausse de 1,37% à 103,32 points contre 101,92 points la veille.

Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-L-action-Sonatel-cote...